روسيا تعلن عن وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة ثلاثة أيام الشهر المقبل

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مع أوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

وأفاد "الكرملين"، في بيان، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في هذه الذكرى ابتداء من منتصف ليل 7- 8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.

وجاء في البيان أنه "استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة" ،مشيرا إلى أن "روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتوقف إطلاق النار بهذه المناسبة".

وقال البيان،إنه في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا".

من جهة أخرى، أشار "الكرملين" إلى استعداد روسيا لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".