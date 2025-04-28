انزلاق طائرة مقاتلة من طراز F-18 "سوبر هورنيت"، أثناء عمليات سحب على متن حاملة الطائرات "هاري ترومان

أعلنت القوات المسلحة الأميركية، في بيان عاجل، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، عن فقدان السيطرة على طائرة مقاتلة من طراز F-18 "سوبر هورنيت"، أثناء عمليات سحب على متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" في البحر الأحمر، مما أدى إلى انزلاق الطائرة وسقوطها إلى قاع البحر.

وأشار البيان إلى أن "الحادث وقع بسبب فقدان السيطرة على عجلة السحب (التراكتور)، ما أدى إلى وقوع الطائرة في البحر".

وأكدت القيادة أن "أحد العناصر المكلفين بالعملية تعرض لإصابة طفيفة، بينما لم تسجل أي إصابات أخرى بين الطاقم"، مبينة، أن "التحقيقات مستمرة للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه".