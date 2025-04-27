تصريحات ترامب تثير الجدل: "ترقبوا خبرا كبيرا من إفريقيا"

أحدثت تصريحات ترامب خلال رده على أسئلة الصحفيين جدلا واسعا حول الدور الأمريكي في إفريقيا خاصة فيما يتعلق بتسوية الصراعات، ، حيث ذكر ترامب: "ترقبوا خبرا كبيرا من إفريقيا، حيث أشارك في تسوية الحروب العنيفة والصراعات"، مشيرا إلى أن العديد من هذه الأحداث وقعت خلال إدارته دون أن يعرف السبب، لكنه أكد أن إدارته قامت بعمل "غير مسبوق" في تسويتها ووضعها على طريق السلام.

وجاءت هذه التصريحات في سياق اهتمام متزايد بالملف الليبي، حيث تعتبر ليبيا نقطة محورية في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا، خاصة مع تصاعد التحديات السياسية والأمنية في المنطقة.