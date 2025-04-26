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مصدر إيراني: ملف التخصيب خارج دائرة الخلاف مع واشنطن


كشف مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم السبت (26 نيسان 2025)، أن موضوع إخراج اليورانيوم من إيران أو وقف تخصيب اليورانيوم (التخصيب صفر) لم يُطرح مطلقاً خلال الجولات الحالية أو السابقة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن قضايا التخصيب ليست ضمن الخلافات الرئيسية بين الطرفين.

وأكد المصدر أن "الولايات المتحدة لم تقدم أي طلب بشأن "التخصيب صفر"، مشيراً إلى أن قضية تخصيب اليورانيوم ليست من بين القضايا الخلافية المطروحة بين الطرفين". 

وشدد المصدر على أن "البرنامج النووي السلمي الإيراني وحق التخصيب كان ولا يزال من الثوابت الأساسية التي تلتزم بها طهران"، مضيفاً أن النقاشات تتركز حالياً على قضايا أخرى تتعلق بتخفيف العقوبات وضمانات التنفيذ.

وتجري إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي، وسط تركيز على قضايا تخفيف العقوبات وضمانات التنفيذ، بعيداً عن ملف تخصيب اليورانيوم.

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