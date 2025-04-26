روسيا تعلن تحرير مقاطعة كورسك

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن رئيس هيئة الأركان المسلحة فاليري غيراسيموف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير مقاطعة كورسك من الجيش الأوكراني.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في كلمة مصورة: "لقد فشلت مغامرة نظام كييف بشكل كامل، والخسائر الهائلة التي تكبدها العدو بما في ذلك القوات الأكثر جاهزية للقتال والمدربة والمجهزة بالمعدات الغربية ووحدات الهجوم والقوات الخاصة، (خسائر قوات) ستنعكس حتمًا على كامل خط التماس.. إن الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة كورسك الحدودية تخلق الظروف لمزيد من العمليات الناجحة لقواتنا في مناطق مهمة أخرى من الجبهة، وتقرب هزيمة النظام النازي الجديد".