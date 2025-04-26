إيران: ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 406 أشخاص

صرّح المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، بابك يكتا رست، اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين جراء انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس إلى 406 أشخاص، حيث أوضح رست أنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات، مشيرا إلى إخلاء 90 سريرا في المراكز الطبية بمدينة شيراز تحسبا لأي حالات طارئة.

وأضاف أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة بمشاركة 15 سيارة إسعاف و4 حافلات إسعاف.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن الانفجار وقع داخل ميناء الشهيد رجائي، وكانت قوته كافية لإحداث اهتزازات شعر بها سكان المدن القريبة.

بالمقابل، أكد مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان وقوع الانفجار، مشيرا إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن.

ويعد ميناء الشهيد رجائي من أبرز الموانئ الحيوية في إيران، نظرا لموقعه الاستراتيجي على ساحل الخليج، مما يضفي على الحادث أبعادا اقتصادية وأمنية إضافية.