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روانجي و‌آبادي على رأس الفريق الفني الإيراني في مفاوضات مسقط


كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة (25 نيسان 2025)، أن نائبي وزير الخارجية للشؤون السياسية والقانونية سوف يقودان الفريق الفني في المفاوضات النووية التي ستنطلق يوم غد السبت في العاصمة مسقط ضمن الجولة الثالثة للمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية في تقرير لها ترجمته "بغداد اليوم" نقلاً عن مصادر في فريق التفاوض النووي قولها إنه "تم اختيار مجيد تخت ‌روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وكاظم غريب‌ آبادي، نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية، لرئاسة الفريق الفني الإيراني في مفاوضات مسقط بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صباح اليوم، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي، سيتوجه مساءً إلى العاصمة العُمانية مسقط، على رأس وفد يضم دبلوماسيين وخبراء، للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأوضح بقائي أن الاجتماعات، التي تأتي بتنسيق ثلاثي بين إيران وأمريكا وسلطنة عمان، ستُعقد يوم السبت، وتتضمن لقاءات فنية وخبراء إلى جانب حوار غير مباشر بين وزير الخارجية الإيراني ومبعوث خاص للرئيس الأمريكي.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن التقدم في هذه المحادثات يعتمد على "حسن النية والجدية والواقعية من الجانب المقابل"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر مطلعة، أن البرنامج النهائي لزيارة ستيف ويتكاف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عمان، لم يُحسم بعد.

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