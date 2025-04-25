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إيران تستدعي السفير الهولندي لدى طهران


 

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، السفير الهولندي لدى طهران إميل فريدريك دوبونت بعد استدعاء السفير الإيراني في بلاده، حيث ذكرت الوازرة في بيان، انه "على إثر المزاعم التي أطلقتها وكالة الأمن القومي الهولندية ضد الجمهورية الإيرانية، تم استدعاء إميل فريدريك دوبونت، سفير البلاد لدى طهران، من قبل علي رضا يوسفي، مدير عام أوروبا الغربية، وتم نقل احتجاجات بلادنا الشديدة إليه في هذا الصد".

وتابعت، انه "في هذا الاستدعاء، رفض المدير العام لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الاتهامات الواردة في التقرير السنوي لوكالة الأمن القومي الهولندية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصف أي تورط إيراني في عمليات خبيثة في هذا البلد بأنه لا أساس له من الصحة".

كما أضافت، انه "وصف المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية الهولندية بأنه إسقاط واضح وغير مقبول من جانب هذا البلد.

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