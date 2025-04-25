ترامب: "مستعد للقاء المرشد علي الخامنئي"

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استعداده للقاء المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي، حيث ذكر ترامب في مقابلة مع مجلة التايم نشرت اليوم الجمعة إنه "مستعد للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد علي الخامنئي".

وحول التطورات الاقتصادية مع الصين، ذكر ترامب ان "الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصل بي"، لافتا الى ان "حكومته تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية".

لما بخصوص جزيرة القرم، اكد ان "القرم ستبقى مع روسيا"، على الرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية رفضه هذا المقترح، مدعوما بحلفائه الأوروبيين.