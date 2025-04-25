إيران توقع عقودا نفطية مع روسيا بقيمة 4 مليارات دولار

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الجمعة (25 نيسان 2025)، أن إيران وقعت أربعة عقود مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية، فقد ذكرت وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية نقلا عن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد: "تم توقيع أربعة عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير سبعة حقول نفطية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان وزير النفط الإيراني قد وصل أمس الخميس الى موسكو للمشاركة في الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران و روسيا.

فيما ذكر السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي في وقت سابق إن "جميع الموضوعات الاقتصادية بين طهران وموسكو سيتم مناقشها في اللجنة الثامنة عشرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف ان جدول اعمال اللجنة يتضمن الموضوعات الاقتصادية فقط ولا يتناول القضايا السياسية والدفاعية والأمنية".