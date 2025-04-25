مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية في ضواحي موسكو

قُتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية ياروسلاف موسكاليك في انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في بالاشيخا بضواحي موسكو، إذ أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا بمقاطعة موسكو.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، انفجرت سيارة من نوع "فولكسفاغن غولف" بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف بمدينة بالاشيخا بمقاطعة موسكو، وقامت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي بناءً على دلائل جرائم منصوص عليها في المادة 105 والمادة 222.1 من القانون الجنائي الروسي (القتل، الاتجار غير المشروع بالمواد المتفجرة).

كما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع محشوة بشظايا قاتلة.

فيما باشرت مجموعة التحقيق والعمليات، التي تضم محققين وخبراء في الطب الشرعي، بالإضافة إلى عناصر من وحدات إنفاذ القانون، عملية معاينة موقع الحادث، حيث قدّر المحققون بأن قوة انفجار العبوة الناسفة المزروعة في السيارة تزيد عن 300 غرام مكافئ لمادة "تي إن تي".