قائد الثورة: شعب غزة ولبنان بمقاومتهم يعملون في خط واحد مع أئمة المعصومين(ع)

قال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي: "إن خط الأئمة المعصومين(ع) هو خط الثبات والصبر، وعبرة الأئمة هي درس المنطق والعقل"، مؤكدا: "شعب غزة ولبنان بمقاومتهم يعملون في خط واحد مع الأئمة المعصومين(ع)".

وقال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم في مجلس عزاء استشهاد الامام الصادق (عليه السلام): "إن خط الأئمة هو خط الصمود والثبات، ودرس الأئمة هو درس المنطق والعقل".

وأضاف: "إن أهالي غزة ولبنان بمقاومتهم يعملون فعلياً في خط أئمة الهدى المعصومين عليهم السلام". وتابع قائد الثورة: "إن حياة الإمام الصادق (عليه السلام) حياة عجيبة واستثنائية وناجحة في نشر الأوامر الإلهية".