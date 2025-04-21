سلطان عمان يصل إلى موسكو

وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد إلى روسيا حيث هبطت طائرته قبل قليل في مطار "فنوكوفو-2" الحكومي بالعاصمة موسكو.

تأتي زيارة الدولة التي بدأها هيثم بن طارق إلى موسكو، في العام الذي يحتفل فيه البلدان بذكرى مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي وقت سابق اليوم قالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق توجه اليوم الاثنين إلى روسيا في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها سلطان عمان من الرئيس الروسي وتأكيدا على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.