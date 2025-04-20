في ظهور نادر.. بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام في غزة ويصف الوضع هناك بـ"المؤسف والمأساوي"

أطل فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في يوم أحد الفصح، ليلقي ببركته وتهانيه ، رغم تحدياته الصحية المستمرة.

ورغم أن أحد مساعديه قرأ معظم كلماته، إلا أن البابا البالغ من العمر 88 عامًا رحب بالحشد بعبارة مؤثرة: "أيها الإخوة والأخوات، عيد فصح سعيد"، مما أثار هتافات عشرات الآلاف المتجمعين في مدينة الفاتيكان.

وفي خطابه، حث البابا على "وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، واصفا الوضع هناك بأنه "مأساوي ومؤسف"، كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وتحدث ضد تصاعد موجة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

والبابا فرنسيس، الذي يتعافى من التهاب رئوي، والذي نُصح بتقليل مشاركاته العامة، غاب عن العديد من فعاليات أسبوع الآلام لأول مرة في حبريته، مع ذلك، اتسمت رسالته اليوم الأحد بالصمود والتعاطف، ودعوة عالمية للمصالحة