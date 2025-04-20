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إنهاء خدمة ثلاثة مسؤولين في البنتاغون والسبب "تسريب المعلومات"


ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية تمت إقالتهم مؤخرا بسبب اتهامات بتسريب معلومات سرية.

وبحسب الصحيفة فقد أكد المسؤولون الثلاثة الذين كانوا جزءا من إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الاتهامات الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة وأنهم لا يعرفون السبب الحقيقي الذي أدى إلى فتح تحقيق ضدهم.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الثلاثة قولهم إن "مسؤولين في البنتاغون قاموا بتشويه سمعتهم عبر مهاجمتهم باتهامات غير مبررة ولا تستند إلى أية حقائق"، معربين عن "خيبة أمل كبيرة" من الطريقة التي أنهت بها وزارة الدفاع خدمتهم.

وأشاروا في بيان مشترك إلى أنهم "محبطون للغاية" بسبب عدم تقديم أي توضيح رسمي بشأن طبيعة التحقيق أو ما إذا كان لا يزال جاريا حتى الآن.

تأتي هذه التطورات في ظل فضيحة تسريب بيانات حساسة داخل البنتاغون، والتي تسببت في زعزعة الاستقرار داخل الوزارة.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت أن رئيس أركان وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر، سيغادر منصبه في الأيام القليلة المقبلة على خلفية فضيحة تسريب بيانات، وسيتولى منصبا جديدا داخل الوزارة.

وأوضحت "بوليتيكو" أن التحقيق الجاري يركز على تسريبات حساسة تتعلق بخطط عسكرية أمريكية حول قناة بنما، ونشر حاملة طائرات إضافية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيارة رجل الأعمال إيلون ماسك إلى البنتاغون، وأنشطة جمع استخباراتية لدعم أوكرانيا.

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إنهاء خدمة ثلاثة مسؤولين في البنتاغون والسبب "تسريب المعلومات"
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