"صنع في الصين".. فستان متحدثة البيت الأبيض يهز مواقع التواصل ويثير سخرية الصينيين

أشعلت صور فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف دبلوماسي صيني أن فستانها قد صنع في الصين.

وتزامن الجدل مع استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة عقب الرسوم الجمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت صورة للمتحدثة البالغة من العمر (27 عاما) وهي ترتدي فستانا أحمر اللون بتطريز أسود، انتباه الدبلوماسي الصيني تشانغ تشيشن الذي يشغل منصب القنصل العام في إندونيسيا، الذي نشر صورة للفستان على حسابه في منصة "إكس".

وأرفق تشيشن مع صورة الفستان صورا من حسابات مستخدمين لموقع "ويبو" الصيني، أكدوا فيها أن الفستان صنع في مصنع بمدينة مابو الصينية.

وقال تشيشن: "اعتدنا على اتهام الصين، أما شراء المنتجات الصينية خلال الحرب التجارية فهو شيء لا أفهمه".

وأضاف أن عمالا في شركة صينية تعرفوا إلى "الدانتيل" الجميل على فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض وأكدوا أنه من إنتاج شركتهم.

كما نشر الدبلوماسي الصيني مقطع فيديو على منصة "X" وثق كل الملابس الصينية الصنع التي ارتدتها المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وعلق تشانغ تشيشن على الفيديو قائلا: "هنا بلدة مابو، مقاطعة بينغيانغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية، التي جذبت مؤخرا اهتماما عالميا بصناعة الدانتيل الفاخر (أتعلمون السبب)، بإنتاج سنوي مذهل يبلغ 200 ألف طن!".

وتابع قائلا: "الصين هي أكبر دولة في صناعة الدانتيل، حيث تنتج أكثر من 70٪ من الإنتاج العالمي!.. بلدة مابو، أنت مصدر الجمال للسيدة كارولين وللنساء حول العالم!.. أتمنى لك حياكة المزيد من الدانتيل الجميل! لأن كلما زاد إنتاجك من الدانتيل، زاد جمال النساء في العالم.. وكلما زادت النساء جمالا وسعادة في العالم، قلت الحروب والنزاعات من حولنا جميعا!".

واختتم تشيشن تدوينته قائلا: "بلدة مابو، استمري! سلام العالم يعتمد عليك!".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية ظهرت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في لقاء صحفي في يناير وهي ترتدي الفستان الأحمر.

ويأتي رد الفعل العنيف على فستان ليفيت الأحمر والأسود، في وقت تعج منصة "تيك توك" بمنشورات حول دور الأزياء الفاخرة والماركات العالمية المشهورة التي تتخذ من الصين مقرا لإنتاج حقائب اليد الفاخرة وغيرها من المنتجات باهظة الثمن.

وعرضت بعض منشورات "تيك توك" مقاطع فيديو من داخل المصانع ورسمت خرائط لمواقعها لتشجيع الناس على الشراء مباشرة منها.

وتعد الصين أكبر مصنع ومصدر للملابس في العالم منذ أكثر من 10 سنوات.