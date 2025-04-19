الخارجية الإيرانية تصدر بيانا حول انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة في روما

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي جرت في روما بمشاركة كبار المفاوضين من الطرفين، وبوساطة عمانية. تم خلال اللقاء رسم الإطار العام للمفاوضات وتبادل وجهات النظر حول رفع العقوبات والملف النووي.

وقال بيان صادر عن الوزارة انه اتفق الجانبان على عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم السبت المقبل في مسقط، كما ستجتمع الوفود الفنية يوم الأربعاء المقبل لمواصلة النقاش حول قضيتين رئيسيتين:

1. الرفع الفعّال للعقوبات

2. بناء الثقة في سلمية البرنامج النووي الإيراني.