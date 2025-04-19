زيلينسكي يرد على هدنة بوتين: تلاعب بأرواح البشر

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة عيد الفصح.

وقال زيلينسكي: "لقد تلقيت للتو تقريراً من القائد العام أوليكساندر سيرسكي، الذي يؤكد أن قواتنا تواصل اليوم عملياتها في منطقة كورسك، وتحافظ على مواقعها".

وأعلن زيلينسكي في تدوينات على حسابه في "إكس" أن مقاتليه تقدموا في منطقة بيلغورود ووسعوا نطاق سيطرتهم.

ووصف إعلان بوتين عن هدنة بأنه تلاعب بأرواح البشر، قائلاً: "في ما يتعلق بمحاولة أخرى من بوتين للتلاعب بأرواح البشر، تنتشر حالياً تحذيرات من غارات جوية في أنحاء أوكرانيا. في الساعة 17:15، رُصدت طائرات هجومية روسية مُسيّرة في سمائنا".

وتابع: "قد بدأ الدفاع الجوي والطيران الأوكراني العمل لحمايتنا، تكشف الطائرات المُسيّرة في سمائنا موقف بوتين الحقيقي تجاه (الهدنة) وتجاه حياة البشر»".