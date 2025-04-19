انتقاد إسرائيلي لواشنطن: تخلت عن مطالب تفكيك نووي إيران

قالت "القناة 12" العبرية، إن التقييم السائد في "إسرائيل" بعد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، هو أن واشنطن تخلت عن مطالب تفكيك برنامج إيران النووي أو صفر تخصيب.

وذكرت القناة العبرية إن "ذلك سمح لإيران بالموافقة على جولة محادثات احترافية في روما وجولة ثالثة من المحادثات السبت المقبل".

وتعتبر المحادثات في روما استمرارا مباشرا للعملية الدبلوماسية التي بدأت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، وكانت تهدف إلى دراسة إمكانية تحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني.

وجرت المحادثات في صيغة اتصالات غير مباشرة، حيث عقد الوفدان الأمريكي والإيراني في غرف منفصلة وقام وسطاء عمانيون بتمرير الرسائل بينهما وهو الشكل الذي تفضله إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

واختتمت اليوم السبت، الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في السفارة العمانية بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المحادثات التي استمرت نحو أربع ساعات جرت في "أجواء بناءة" وكانت "مفيدة".

واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني، على أن تعقد بعدها جولة أخرى من المحادثات على مستوى رؤساء الوفود السبت المقبل.