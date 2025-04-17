وزير الدفاع السعودي يسلم سماحة السيد المفدى غلي الخامنئي دام ظله الوارف رسالة من "الملك"

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، مساء اليوم الخميس، ان العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض.

جاء ذلك خلال استقبال سماحة السيد الخامنئي، لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

وسلم وزير الدفاع السعودي، سماحة السيد الخامنئي رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال السيد الخامنئي، "العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض"، مشيراً إلى أن "هناك أعداء يعارضون توسيع العلاقات بين بلدينا ويجب التغلب على هذه الدوافع العدائية ونحن مستعدون لذلك".

ولفت إلى التطور والتقدم في ايران، قائلا: "مستعدون لمساعدة السعودية في المجالات التي تطورت خلالها".

ومن جهته قال وزير الدفاع السعودي: "جئت إلى طهران بأجندة توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات"، مضيفا: "نأمل أن توفر المحادثات البناءة علاقات أقوى بين السعودية وإيران مما كانت عليه في الماضي".