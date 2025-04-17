طهران تحذر واشنطن: "الكلام عن وقف برنامجنا النووي سيؤثر على الدبلوماسية وقد يوقفها!

حذرت إيران، اليوم الخميس، من توقف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "وقف" البرنامج النووي الإيراني بالكامل، حيث ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريحات إن "الكلام عن وقف برنامجنا النووي سيؤثر على الدبلوماسية وقد يؤدي لوقفها، وطرح واشنطن وقف برنامجنا النووي يبرز عدم جديتها في التوصل إلى اتفاق".

وأضافت أن "أساس المحادثات هو طمأنة الآخر بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات"، مبينةً أن "فرض المزيد من العقوبات يعزز انعدام ثقتنا بواشنطن وعدم جديتها".

كما أشارت مهاجراني إلى أن "محادثاتنا مع واشنطن تتناول البرنامج النووي فقط وليس هناك أي ملف آخر"، لافتةً إلى أن "الكيان الصهيوني يسعى إلى تخريب المحادثات وعلى واشنطن الانتباه لذلك".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد عقدت مباحثات غير مباشرة بينهما في مسقط السبت المقبل حول البرنامج النووي الإيراني، ومن المقرر إجراء جولة مباحثات ثانية في روما.