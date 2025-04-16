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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لإجراء مباحثات نووية


وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، (16 نيسان 2025)، إلى طهران على رأس وفد فني رفيع المستوى، في زيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول تطورات الملف النووي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الفني بين طهران والوكالة الدولية، ومعالجة القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات النووية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات السابقة.

وتزامناً مع وصوله إلى طهران، أدلى غروسي بتصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية، قال فيها: “لسنا جزءاً من الحوار الثنائي بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية ، لكننا لسنا غير مبالين به”.

وأضاف: “الطرفان يعلمان جيداً أنه يتعين علينا أن نعطي رأينا بشأن أي اتفاق محتمل، لأننا في نهاية المطاف يجب أن نوافق عليه”.

وفي تعليق على الزيارة، وصف المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، زيارة غروسي بأنها “بالغة الأهمية”، مشيراً إلى أن البرنامج النووي الإيراني يمرّ بمنعطف حساس، يتطلب تنسيقاً دقيقاً وتعاوناً بناءً من جميع الأطراف المعنية.

وقال أوليانوف: “زيارة المدير العام للوكالة الدولية إلى طهران تمثل خطوة أساسية في ظل المرحلة الحالية، حيث بات الحوار والتفاهم الفني ضرورة لتجنّب المزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة”.

وتأتي هذه الزيارة بينما بدأت المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مسقط الأسبوع الماضي، على ان تبدأ الجولة الثانية السبت المقبل في روما بحسب ما اعلنه التلفزيون الإيراني اليوم.

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