الحرس الثوري: عملية "الوعد الصادق 1" كانت أكبر عملية بالطائرات المسيرة في العالم

أكد المتحدث بأسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني ان عملية "الوعد الصادق 1" ضد الكيان الصهيوني كانت اكبر عملية بالطائرات المسيرة في العالم وكان مدى طيرانها أكثر من 1000 كيلومتر.

وقال العميد نائيني في لقاء مع مجموعة من وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: إن عملية "الوعد الصادق 1" كانت دليلاً على المبادرة والقدرة الهجومية غير المتكافئة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لضرب العدو الصهيوني، وكانت أول مواجهة عسكرية مباشرة وعلنية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني.

وأضاف: ان عملية "الوعد الصادق 1" كانت عملية مشروعة وقانونية تماما وتم تنفيذها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: أظهرت هذه العملية في وقت واحد ثلاث صور واضحة ومهمة: الإرادة القوية للجمهورية الإسلامية للرد بحزم على الكيان الإرهابي الذي يهدد أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثقة وقدرة القوات المسلحة على مواجهة الكيان الصهيوني، وتخطيط وظهور خطط عسكرية إيرانية فريدة من نوعها تعتمد على نهج غير متكافئ لمواجهة هذا الكيان.

وأضاف العميد نائيني: إن عملية "الوعد الصادق 1" أظهرت عدم اكتراث القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالضغوط السياسية العلنية والسرية التي يمارسها حماة الكيان الصهيوني، وأبرزت "استقلال وكرامة" القوات المسلحة الإيرانية.

واختتم قائلا: وقال: إن عملية "الوعد الصادق 1" كانت أكبر عملية للطائرات المسيرة في العالم على المستوى الإقليمي حيث بلغ مدى طيرانها أكثر من 1000 كيلومتر