الصفحة الدولية

إيران: الجولة الثانية من المفاوضات تقام في مسقط


أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ان الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية الاميركية غير المباشرة تقام في مسقط ايضا.

وقال بقائي، رافضاً التكهنات حول مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "بعد المشاورات، تقرر أن تقوم مسقط ايضا باستضافة الجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي ستعقد يوم السبت".

يذكر ان المفاوضات غير المباشرة بين ايران واميركا جرت يوم السبت بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن القضية النووية ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونية، بحضور المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، وكبار المفاوضين في مجال رفع العقوبات والقضية النووية والخبراء المعنيين.

وخلال الجولة الأولى من هذه المفاوضات، تولت وزارة الخارجية العمانية مهمة تبادل الرسائل الشفوية والخطية بين الوفدين الإيراني والأميركي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امريكا تذكر ايران بتوفر بدائل أخرى للبرنامج النووي الإيراني
قانونيون في لندن يلاحقون بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال
إيران: الجولة الثانية من المفاوضات تقام في مسقط
ترامب: سنحل المشكلة مع إيران وهي مسألة سهلة
الخارجية الإيرانية: قضيتنا الرئيسية هي رفع الحظر الجائر
فريق من الخبراء يحذر من احتمالية حدوث عاصفة قد تضرب الأرض في أي لحظة
العراق يفوز بمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب
باريس تدعو الجزائر إلى العدول عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية
مدير الطاقة الذرية الدولية يزور طهران قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن
البيت الأبيض يعلن نتائج الفحوصات الطبية لترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك