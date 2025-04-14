الصفحة الدولية

فريق من الخبراء يحذر من احتمالية حدوث عاصفة قد تضرب الأرض في أي لحظة


حذّر فريق من الخبراء من احتمالية حدوث عاصفة قد تضرب الأرض في أي لحظة، بقوة كافية لتعطيل الأقمار الصناعية الصناعية والذكاء الاصطناعي لشبكات الكهرباء.

ورغم أن توهجات النظارات الشمسية بهذا الحجم لم تتحدث منذ أكثر من ألف عام، إلا أن تسجيلها اليوم سيُشكل ولما غير مطلوب على العالم الرقمي والأنظمة الحيوية التي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية.

و أطلق العلماء على هذا النوع من الظواهر اسم "حدث مياكي"، وهو مصطلح استخرج من اكتشاف الباحثة اليابانية فوسا مياكي عام 2012، في حين لاحظت ارتفاعًا حادًا في مستويات-14 في مناطق أرز الأرض يعود تاريخها إلى أكثر من 1250 عامًا.

الخبير الذي يحللها إلى مصدر هذا الارتفاع كان فجرا شمسيا ضخما يطلق النار على الطاقة العالية نحو الأرض.

وصرّح البروفسور ماثيو أوينز، من جامعة يينغ، "سيُريد حرق محولات الكهرباء ويحدثها في شبكات الطاقة، مما يجعل من الصعب إعادة تشغيلها بسبب فترة طويلة من انتقالها واستبدالها".

وتساءل "ماذا يحدث إذا ضبت الأرض بعاصفة الشمس الشديدة؟ -انقطاع الانترنت وخدمات الاتصالات - تعطيل الأقمار الصناعية والمرئية - توقف محطات تنقية المياه والصرف الصحي -تلف المواد الغذائية الناتجة عن كهرباء الهند - زيادة القراءات على ارتفاعات الطيران، ما قد يؤثر على الصحة والطاقم - استنشاق الأوزون بنسبة تصل إلى 8.5%، مع تأثيرات مناخية ملحوظة -مشاهدة مذهلة للشفق القطبي قد تُرى في مناطق غير معتادة حول العالم.

وأوضح العلماء أن "العالم لن يتمكن من الحصول إلا على 18 ساعة فقط من الحجر الصحي قبل وصوله بالطاقة الشمسية إلى الأرض، وهو وقت غير كاف واختر فعالية فعالة على نطاق واسع.

وقاد الخبراء إلى أن "حدث مياكي" قد يكون قوياً بعشر مرات على الأقل من عاصفة "كارينغتون" الشهيرة عام 1859، والتي تسببت في تعطل التلغرافات واشتعال أجهزتها ووظهور الشفق القطبي في مناطق قريبة من خطواء".

وخلص العلماء إلى أن "حدثا من هذا النوع اليوم قد يُحدث ضررًا بالغا بالمجتمع التكنولوجي والبيئي، بسبب ضعف قدرة العلماء على التنبؤ به وصعوبة التعامل مع النتائج".

ومن خلال الدراسة فأن الكابلات البحرية والأقمار الصناعية قد تتسبب في أضرار جسيمة، ما يؤدي إلى تعطيل شبكة الإنترنت العالمية، والذكاء الاصطناعي العالمي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فريق من الخبراء يحذر من احتمالية حدوث عاصفة قد تضرب الأرض في أي لحظة
العراق يفوز بمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب
باريس تدعو الجزائر إلى العدول عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية
مدير الطاقة الذرية الدولية يزور طهران قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن
البيت الأبيض يعلن نتائج الفحوصات الطبية لترامب
الصين تدعو أمريكا إلى إلغاء الرسوم الجمركية
ترامب يهدد الصين بالعقاب على "الاختلالات التجارية"
سماحة السيد الخامنئي(دام ظله): تقدم إيران المتسارع يثير غضب الأعداء وحيرتهم
مقتل أكثر من 100 شخص بينهم كوادر منظمة دولية في هجوم على مخيم زمزم في السودان
الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك