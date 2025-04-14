العراق يفوز بمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب

أعلنت نقابة أطباء العراق، اليوم الإثنين، فوز العراق بمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب، وذلك خلال الاجتماعات المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لنقابة أطباء العراق، أنه "على هامش المشاركة في أعمال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، والذي أُقيم في جمهورية مصر العربية الشقيقة للفترة من 12–13 نيسان 2025، حقق العراق حضوراً فاعلاً يؤكد عودته إلى موقعه الطبيعي في المحافل الطبية العربية".

كما أشار إلى أنه "تم انتخاب حسنين صفاء شبر، نقيب أطباء العراق، في منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب، إلى جانب رئاسته للجنة القانونية في الاتحاد".

وتابع: "كما تم اختيار أكرم محمود الخزرجي، عضو مجلس نقابة أطباء العراق، لعضوية لجنة الإغاثة ولجنة الروابط الطبية العربية في الاتحاد، تأكيداً على الكفاءة المهنية للكوادر الطبية العراقية ودورها الريادي في دعم القضايا الصحية والإنسانية على المستوى العربي".

كذلك أضاف البيان، أن "هذه المناصب تعد خطوة مهمة نحو تعزيز حضور العراق في المؤسسات العربية المتخصصة، وإسهاماً في تفعيل العمل الطبي المشترك بين النقابات العربية".