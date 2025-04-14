مدير الطاقة الذرية الدولية يزور طهران قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، أن رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيصل إلى طهران قبل يوم السبت المقبل.

وأشار ت الصحيفة إلى أن زيارة غروسي تأتي قبيل الجولة القادمة من المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في إطار المساعي الدبلوماسية المستمرة بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

ومن المتوقع أن يناقش غروسي مع المسؤولين الإيرانيين قضايا تتعلق بالتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى آخر التطورات في البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه الزيارة بعد جولة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، حيث لا تزال المساعي الدبلوماسية جارية لإحياء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015.

ويترقب المراقبون ما سيترتب على هذه الزيارة من نتائج على المستوى السياسي والدبلوماسي، خاصة في ظل الأجواء المشحونة والتحديات التي تواجه الاتفاق النووي.