البيت الأبيض يعلن نتائج الفحوصات الطبية لترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، نتائج أول فحوصات طبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ إعادة انتخابه، أظهرت تمتعه بصحة بدنية وذهنية "ممتازة"، وأكدت قدرته على أداء مهام منصب رئيس الدولة وقيادته للقوات المسلحة الأمريكية.

وقال التقرير الطبي الذي نشره البيت الأبيض حول نتائج فحوصات ترامب، إن "الفحوصات الطبية تظهر تمتع ترامب بصحة بدنية وذهنية ممتازة تؤهله لتولي مهام الرئاسة والقيادة العليا للقوات المسلحة".

كما أكد التقرير أن ترامب يتمتع بـ"وظائف قلبية ورئوية وعصبية وبدنية قوية"، مشيرًا إلى أن "نمط حياته النشط يواصل الإسهام بشكل كبير في صحته العامة".

يذكر أن ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة، من 20 يناير/ كانون الثاني 2017 إلى 20 يناير 2021، فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.