الصين تدعو أمريكا إلى إلغاء الرسوم الجمركية

دعت الصين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية المتبادلة، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجية المتطورة منها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان: "نحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة كبيرة لتصحيح أخطائها وإلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية متبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح من الاحترام المتبادل".

ووسط حرب تجارية مع الصين اثارت حالة من الإرباك في الأسواق المالية، غيرت الولايات المتحدة موقفها، الجمعة الماضي، وقررت إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.

ووصفت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد هذا الاجراء بأنه "خطوة صغيرة"، مشيرة إلى أنها "تقيم تأثيرها".

وتغطي الإعفاءات التي نشرت في وقت متأخر الجمعة في إشعار صادر عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي، سلعا إلكترونية مختلفة من بينها الهواتف الذكية ومكونات تدخل الولايات المتحدة من الصين، وتخضع حاليا لتعرفة جمركية إضافية بنسبة 145%.

ويعود هذا القرار بالفائدة بشكل خاص على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل التي تصنع هاتف آي فون والمنتجات الرئيسية الأخرى للعلامة التجارية في الصين.

وردت بكين الجمعة على ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الأمريكية إلى 125%، اعتباراً من السبت./