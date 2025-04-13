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ترامب يهدد الصين بالعقاب على "الاختلالات التجارية"


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الصين لن تفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة.

وقال ترامب في كلكة له، "حان الوقت للإرهابيين كي يختبئوا لكن ذلك لن يجدي نفعا ومقاتلونا سيجدون الإرهابيين ويقدمونهم للعدالة بسرعة".

 وأضاف "سندعم الشعب الصومالي للقضاء على الإرهاب وتحقيق الرخاء لبلاده، وينبغي ألا يسمح الشعب الصومالي للحوثيين بالتسلل والتخفي بداخله".

 ولفت ترامب في كلمته "لا أحد يفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة والحواجز الجمركية التي فرضتها دول علينا"، مضيفا "الصين بشكل خاص لن تفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة، الصين تعاملنا أسوأ معاملة تجارية على الإطلاق".

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