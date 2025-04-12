الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الاتفاق النووي.

وفي بيان لها، اكدت الخارجية السعودية دعم المملكة لهذه الجهود، ولاتباع نهج الحوار سبيلا لإنهاء جميع الخلافات الإقليمية والدولية.

وعبرت السعودية عن تطلعها بأن تفضي نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى دعم العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

واستضافت العاصمة العُمانية مسقط اليوم السبت، مفاوضات غير مباشرة بين إيران (التي ترأس وفدها التفاوضي وزير الخارجية عباس عراقجي)، والولايات المتحدة (التي ترأس وفدها التفاوضي مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف)، بخصوص التوصل لاتفاق نووي وتهدئة التوتر بين البلدين.

وفي ما يلي أبرز التصريحات التي تلت المفاوضات:

من الجانب الأمريكي:

البيت الأبيض:

المفاوضات مع إيران كانت إيجابية وبناءة جدا.

ويتكوف أكد لعراقجي تلقيه تعليمات من ترامب لحل خلافات البلدين.

ويتكوف:

أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية مع الجانب الإيراني.

سأعود إلى الولايات المتحدة في 12 أبريل لإطلاع ترامب نتائج المفاوضات.

من الجانب الإيراني:

الوزير عباس ‏عراقجي:

تحدثنا ما يقارب ساعتين ونصف بمساعدة وزير الخارجية العماني.

كان اجتماعا بنّاءا في أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.

من المحتمل أن تعقد الجولة الثانية السبت القادم.

الطرفان لا يرغبان في إطالة أمد المفاوضات.

الطرف المقابل حاول إثبات حسن نواياه في المفاوضات.

علينا أن نقيّم هذه الجولة في إيران خلال الأيام القادمة.

نسعي من الجولة الثانية تحديد تفاصيل ومحاور المفاوضات ومنها الجدول الزمني لها.

في الجولة القادمة سنعمل علي تحديد الإطار العام للمفاوضات المحتملة.

الخارجية الإيرانية:

تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ممثلا إيران والولايات المتحدة في المفاوضات، وجهات النظر عبر وزير الخارجية العماني في أجواء بناءة تتسم بالاحترام المتبادل.

اتفق الطرفان على أن تتواصل هذه المفاوضات الأسبوع المقبل.

بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أثناء مغادرتهما المفاوضات.