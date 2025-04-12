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بينهم سعودي وأجانب.. داخلية الكويت تكشف تفاصيل عن ضبط متهمين بقضايا مخدرات


أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أكثر من 29 كيلوغراما من المواد المخدرة وقرابة 8 آلاف حبة من المؤثرات العقلية إضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة حية.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها: "في إطار الجهود الأمنية المستمرة والحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لملاحقة مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضمن خطة أمنية تهدف إلى حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، تمكنت الفرق الميدانية من تنفيذ عدة حملات أمنية متزامنة في عدد من المناطق أسفرت عن ضبط 30 متهما من جنسيات مختلفة، من بينهم 14 مواطنا، و5 من غير محددي الجنسية، و7 من الجنسية البنغلاديشية، و2 من الجنسية الهندية، ومنهم واحد من كل من الجنسية السعودية والإيرانية".

وأشارت الداخلية إلى ان الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمثلت في:

9.823 كيلوغرام من مادة الحشيش.

7.966 كيلوغرام من مادة الشبو.

7.557 كيلوغرام من مادة الماريغوانا.

2.950 كيلوغرام من مادة الكيميكال.

1.082 كيلوغرام من مادة الهيروين.

5 غرامات من مادة الكوكايين.

10 غرامات من بودرة الليريكا.

6.710 كبسولة من مادة الليريكا.

974 حبة من المؤثرات العقلية.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط زجاجة خمـر من نوع "ريد ليبل"، وسلاحين ناريين وكمية من الذخيرة الحية، إضافة إلى (25) ميزاناً حساساً وكمية من الأكياس الفارغة المعدة للتغليف والترويج.

وأكدت الداخلية أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

وشددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مناطق البلاد، لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع من خلال جلب أو ترويج المواد المخدرة، والتصدي بكل حزم لهذه الآفة حفاظا على أمن الوطن وسلامة أبنائه.

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