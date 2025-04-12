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"أكسيوس": ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران


أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للتوصل إلى تسوية سلمية في المفاوضات مع إيران.

وذكر الموقع نقلا عن المسؤول أن "ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق".

وقال مصدر آخر للموقع إن من الممكن في حال نجاح المحادثات أن تجرى محادثات مباشرة بين ويتكوف وعراقجي في اليوم نفسه أو اليوم التالي.

وتجرى محادثات غير مباشرة اليوم السبت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في العاصمة العمانية مسقط.

وفي أوائل مارس الجاري، أعلن ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى تفضيله التوصل إلى اتفاق مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني. ثم لاحقا، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تدرس مسارين محتملين لحل الملف النووي الإيراني – عسكري ودبلوماسي – معربا عن تفضيله خيار التفاوض.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تريد الحوار على قاعدة التكافؤ وألا يتم تهديدها من جهة ومطالبتها بالتفاوض من جهة أخرى. مضيفا: "سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران يتناقض مع طلبها التفاوض".

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