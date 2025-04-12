البيت الأبيض: المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان كانت إيجابية وبناءة للغاية

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عُمان، كانت إيجابية وبناءة للغاية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "المحادثات مع إيران كانت إيجابية وبناءة جدا وويتكوف أكد لعراقجي تلقيه تعليمات من ترامب لحل خلافات البلدين".

وأعرب البيان عن "امتنان الولايات المتحدة الشديد لسلطنة عمان على دعمها لهذه المبادرة التي جمعت واشنطن وطهران".

هذا وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف: "أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية مع الجانب الإيراني"، وأشار إلى أنه سيعود إلى الولايات المتحدة في 12 أبريل لإطلاع ترامب نتائج المفاوضات.

في وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة.

بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عُمان على نفس المستوى.

وصرح ويتكوف في وقت سابق، بأن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات في المفاوضات مع السلطات الإيرانية.

واستغرقت المحادثات أكثر من ساعتين، وعُقدت في ضواحي سلطنة عُمان، وانتهت حوالي الساعة 05:50 مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن بدأت في حوالي الساعة 03:30 مساء.