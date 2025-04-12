عاجل : طهران تعلن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن
الصفحة الدولية

البيت الأبيض: المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان كانت إيجابية وبناءة للغاية


أعلن البيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عُمان، كانت إيجابية وبناءة للغاية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "المحادثات مع إيران كانت إيجابية وبناءة جدا وويتكوف أكد لعراقجي تلقيه تعليمات من ترامب لحل خلافات البلدين".

وأعرب البيان عن "امتنان الولايات المتحدة الشديد لسلطنة عمان على دعمها لهذه المبادرة التي جمعت واشنطن وطهران".

هذا وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف: "أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية مع الجانب الإيراني"، وأشار إلى أنه سيعود إلى الولايات المتحدة في 12 أبريل لإطلاع ترامب نتائج المفاوضات.

في وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة.

بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عُمان على نفس المستوى.

وصرح ويتكوف في وقت سابق، بأن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات في المفاوضات مع السلطات الإيرانية.

 

واستغرقت المحادثات أكثر من ساعتين، وعُقدت في ضواحي سلطنة عُمان، وانتهت حوالي الساعة 05:50 مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن بدأت في حوالي الساعة 03:30 مساء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان
بينهم سعودي وأجانب.. داخلية الكويت تكشف تفاصيل عن ضبط متهمين بقضايا مخدرات
"أكسيوس": ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران
البيت الأبيض: المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان كانت إيجابية وبناءة للغاية
فيدان ولافروف يبحثان قضايا ثنائية ودولية على هامش اجتماعات منتدى انطاليا
وزير الخارجية الإيراني: طهران وواشنطن لا تريدان مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية
الخارجية الإيرانية عن مفاوضاتها مع واشنطن: اثبتنا التزامنا بالدبلوماسية وهذا ما نريده
أول تعليق عُماني على جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية
طهران: المفاوضات المطلوبة هي حوار دقيق بلا ضجيج أو استعراض
طهران تعلن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك