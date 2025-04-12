الخارجية الإيرانية عن مفاوضاتها مع واشنطن: اثبتنا التزامنا بالدبلوماسية وهذا ما نريده

توقعت وزارة الخارجية الإيرانية، الا تكون المفاوضات التي انطلقت اليوم السبت، مع الولايات المتحدة الأمريكية "طويلة".

وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، "لا هدف لدينا في محادثات مسقط غير تأمين مصالحنا الوطنية"، مضيفة: "نعطي فرصة حقيقية للدبلوماسية لتسوية الملف النووي ورفع العقوبات عن بلدنا".

واعتبرت ان "اليوم مهم وأثبتنا خلال العقود الماضية أننا ملتزمون بمبدأ الدبلوماسية"، لافتة إلى أن "مفاوضات اليوم هي البداية وفيها يعلن الطرفان المواقف المبدئية ونتوقع ألا تكون طويلة".

علن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "محادثات عراقجي وويتكوف تجري بقاعتين منفصلتين وتبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية عمان".

وافادت وكالة "ارنا" الإيرانية للأنباء، بان وزير الخارجية عباس عراقجي، يقود الوفد الايراني المفاوض الى سلطنة عمان، بينما يرأس ممثل الرئيس الامريكي استيف ويتكوف، وفد بلاده للمشاركة في هذه المفاوضات غير المباشرة.

ووصل عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني إسماعيل بقائي، وكل من مساعد الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

والتقى وزير الخارجية الايراني في مسقط اليوم، نظيره العماني بدر الدين البوسعيدي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.