طهران: المفاوضات المطلوبة هي حوار دقيق بلا ضجيج أو استعراض

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، أن المفاوضات التي تعتبرها إيران مقبولة هي تلك التي تقوم على الحوار الدقيق والهادئ، بعيداً عن الضجيج الإعلامي والاستعراض السياسي.

وقالت مهاجراني عبر منصة "إكس"، إن "المفاوضات المطلوبة من وجهة نظر إيران هي حوار واضح، مكتوب، ودقيق، دون عروض جانبية أو أجواء مشوشة"، مشيرة الى أن "كل رسالة يجب أن تكون مكتوبة وواضحة، دون مؤثرات شكلية أو ضجيج".

وأضافت أن "هذا النهج يمنع الأطراف المعارضة للمفاوضات من اختلاق روايات غير موثقة، ويقطع الطريق على محاولات التشويش الإعلامي".

كما شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن "إيران اختارت بنفسها إطار وشكل الحوار"، معتبرة أن ذلك يعكس "عقلانية دبلوماسية تتناسب مع التحديات الراهنة".