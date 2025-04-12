طهران تعلن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُستأنف خلال الأسبوع المقبل، وذلك استكمالاً لجولة مسقط التي انتهت اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "الجولة الأولى التي عُقدت بوساطة سلطنة عمان شهدت نقاشات "بناءة ومبنية على الاحترام المتبادل"، حيث تم تبادل المواقف حول رفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني".

وأوضح البيان، أن "الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع المقبل، دون تحديد الموعد أو الموقع الدقيق"، مشدداً على أن "إيران ستواصل إعطاء فرصة حقيقية للدبلوماسية من أجل التوصل إلى تفاهمات تحقّق مصالح الشعب الإيراني".

ويُتوقع أن تحمل الجولة المقبلة زخماً أكبر، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت الجولة الأولى، والجهود العمانية الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين".