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نشرة تابعة لمكتب سماحة الامام المفدى السيد علي الخامنئي: طهران تمتلك اليد العليا في المفاوضات مع واشنطن


أكدت نشرة "خط حزب‌ الله" الأسبوعية، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، التابعة لمكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله السيد المفدى علي الخامنئي دام ظله الوارف أن الجمهورية الإسلامية تمتلك "اليد العليا" في المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنطلق يوم غد السبت، في ظل وساطة إقليمية تقوم بها سلطنة عمان.

وجاء في النشرة، أن "الطرف الأمريكي يحاول تصوير نفسه كصاحب اليد الأقوى، لكن الوقائع تشير إلى أن إيران هي الطرف المتفوق حتى الآن"، مشيرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية لهذا التفوق، وهي: حصر الحوار بالملف النووي دون التطرق لقضايا أخرى، وعقد اللقاءات في دول محايدة (سلطنة عمان)، واعتماد أسلوب التفاوض غير المباشر".

وأشارت النشرة الإيرانية إلى أن "اعتماد التفاوض غير المباشر يُنظر إليه على أنه مناورة تكتيكية تحفظ لإيران مرونة التفاوض دون التزام علني".

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