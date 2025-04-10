شمخاني يحذر من إستمرار التهديدات الخارجية ضد إيران

أكد المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية في إيران، علي شمخاني أن استمرار التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤدي إلى إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها.

وكتب المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي شمخاني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس: "إن استمرار التهديدات الخارجية وتعريض إيران لهجوم عسكري قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها".

وأضاف شمخاني: "قد يكون نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران مدرجا أيضا على جدول الأعمال"