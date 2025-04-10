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ايران: قريبون إلى إنتاج الأسلحة النووية أكثر مما تتصورون والشيء الوحيد الذي يمنع ذلك هو فتوى السيد القائد


اعلن البرلماني الإيراني حسين إمامي راد، إن المسافة التي تفصلنا عن إنتاج السلاح النووي أقل بكثير مما تتصورون، مؤكدا أن الشيء الوحيد الذي يمنع ذلك هو فتوى السيد القائد علي الخامنئي

ونقلت وكالة "مهر" عن راد قوله خلال جلسة مفتوحة في البرلمان: "المسافة التي تفصلنا عن إنتاج السلاح النووي أقل بكثير مما تتصورون، نحن أقرب إلى صنع الأسلحة النووية، والشيء الوحيد الذي يوقفنا هو فتوى زعيمنا التي يجب علينا اتباعها".

وكان بيان النائب الإيراني بشأن الأسلحة النووية هو الحادث الرابع من نوعه خلال الأسبوع الماضي، حيث دعا زميل إمامي راد النائب البرلماني محمد رضا صباغيان بافقي، يوم أمس، إلى "تطوير الأسلحة النووية"، واصفا ذلك بأنه "رد على الرئيس الأمريكي دونالدترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقبل يومين، قال البرلماني الإيراني، محمد قاسم عثماني، إن "تجنب الصراع العسكري هو شرط العقل والمنطق"، مضيفا: "لكن جشع الاستكبار العالمي يصل إلى درجة لا تترك لنا خيارا سوى هذا المسار إلا إذا كنا نملك أدوات مواجهة ظلمه وطمعه، والطريق الوحيد هو التحرك بسرعة وبلا توقف نحو صنع السلاح النووي للردع".

وكتب عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد نادري في 31 اذار على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "العديد من ممثلي النخبة والمهتمين بالبلاد يطالبون باختبار وتصنيع قنبلة نووية".

 

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