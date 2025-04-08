ايران ستزيح الستار عن انجازات نووية جديدة غدا الاربعاء

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية،محمد اسلامي، اليوم الثلاثاء انه ستتم ازاحة الستار عن بعض الإنجازات النووية الجديدة للبلاد يوم غد الاربعاء الذي يسمى باسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية بحضور الرئيس مسعود بزشكيان.

وحسب "تسنيم" فان اسلامي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الشخصية مقطع فيديو أعلن فيه عن ازاحة الستار عن بعض الإنجازات النووية الجديدة للبلاد بحضور رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراينة ان "هذه الإنجازات الاستراتيجية والتكنولوجية تشمل مجالات دورة الوقود النووي، والصحة والعلاج، وكذلك الصناعة، والتي تلعب دورًا مهمًا في صحة المجتمع وحياة الناس. وبالفعل، فإن اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية هو رمز للثقة بالنفس وإرادة العلماء الإيرانيين الأبطال.