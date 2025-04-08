الصفحة الدولية

ايران ستزيح الستار عن انجازات نووية جديدة غدا الاربعاء


أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية،محمد اسلامي، اليوم الثلاثاء انه ستتم ازاحة الستار عن بعض الإنجازات النووية الجديدة للبلاد يوم غد الاربعاء الذي يسمى باسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية بحضور الرئيس مسعود بزشكيان.

وحسب "تسنيم" فان اسلامي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الشخصية مقطع فيديو أعلن فيه عن ازاحة الستار عن بعض الإنجازات النووية الجديدة للبلاد بحضور رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراينة ان "هذه الإنجازات الاستراتيجية والتكنولوجية تشمل مجالات دورة الوقود النووي، والصحة والعلاج، وكذلك الصناعة، والتي تلعب دورًا مهمًا في صحة المجتمع وحياة الناس. وبالفعل، فإن اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية هو رمز للثقة بالنفس وإرادة العلماء الإيرانيين الأبطال.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش السوداني يسيطر على معسكر النسور ومعارك ضارية في أم درمان
ايران ستزيح الستار عن انجازات نووية جديدة غدا الاربعاء
بعد توقيف أوغلو... إردوغان يقاضي زعيم المعارضة الرئيسي اوزغور اوزيل
مقال جامعي يكشف: سياسات ترامب ستدفع أمريكا إلى الهاوية
الدوما الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع ايران
عراقجي: مستعدون للعمل بجدية من اجل الاتفاق مع أمريكا
ماسك يكشف المستور.. الرسوم قسمت صفوف حكومة ترامب
الحرس الثوري يوقف ناقلة نفط في الخليج مع 6 كانوا على متنها
إيران تؤكد تفضيلها للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ترامب والتعريفات الجمركية.. هل يشعل تشابك الأزمات صراعاً عالمياً؟
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك