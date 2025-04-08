بعد توقيف أوغلو... إردوغان يقاضي زعيم المعارضة الرئيسي اوزغور اوزيل

تصاعدت حدة التوتر السياسي في تركيا بعد أن دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة مباشرة مع أبرز قيادات المعارضة، على خلفية سلسلة من التصريحات والتطورات التي أعقبت توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.

وأقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوى قضائية على زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أوزغور أوزيل بتهمة الإهانة بعد ما صرح الأخير بأن الرئيس يقود مجلسا عسكريا.. وأوضح محامي إردوغان حسين إيدين أنه قدم شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة ضد أوزيل بتهمة إهانة الرئيس.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري قد صرح بأن تركيا يحكمها مجلس عسكري يخاف من الانتخابات ومن معارضيه ومن الأمة، مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة.

ويأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو بتهمة الفساد إثر اختياره مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.