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الخرف ترامب يهدد الصين ويمهلها يوماً واحداً: تراجعوا فوراً!


هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بزيادة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 50% إضافية ما لم تتراجع بكين عن رسومها الجمركية الانتقامية على الواردات من الولايات المتحدة.

وخلال منشور على منصة Truth Social للتواصل الاجتماعي التابعة له، أعطى الرئيس الأميركي، الصين مهلة حتى يوم الثلاثاء لإلغاء رسومها الجمركية البالغة 34%، والتي فرضتها رداً على الرسوم "التبادلية" التي أعلن عنها في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

كما كتب ترامب أنه سيلغي جميع المحادثات المقررة مع الصين إذا لم تمتثل لمطلبه.

وقال ترامب إن خطوة الصين جاءت "رغم تحذيري" من أن أي دولة ترد على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة "ستُقابل فوراً برسوم جمركية جديدة وأعلى بكثير، تتجاوز تلك التي تم تحديدها في البداية".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن اجتماعاتها المطلوبة معنا! وستبدأ المفاوضات مع الدول الأخرى، التي طلبت أيضاً اجتماعات، على الفور. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!".

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