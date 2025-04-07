الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تابعة لداعش الارهابي خططت لعمليات انتحارية

أعلن مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، (7 نيسان 2025) عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية خلال احتفالات عيد النوروز في محافظة كردستان غرب إيران المحاذية للحدود مع العراق.

وبحسب البيان الصادر عن المقر فقد تم إحباط المخطط الإرهابي بفضل بلاغات المواطنين وتنسيق الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب تدخل حاسم من قوات الأمن.

ووفق البيان، فإن عناصر الخلية كانوا من جنسيات أجنبية ومن بين العناصر المدرّبة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي. وقد تم القضاء عليهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي هجوم.

كما أسفرت العملية عن ضبط عدد من الأحزمة الناسفة والأسلحة والقنابل اليدوية، التي كانت معدّة لتنفيذ الهجمات.

وأكد البيان أن "أجهزة الاستخبارات الخارجية والجماعات الإرهابية التابعة لها تسعى لزعزعة الأمن وضرب التلاحم بين مكونات الشعب الإيراني، إلا أن هذه المخططات ستُواجه بردّ صارم".

وتأتي هذه العملية في وقت شهدت فيه البلاد تعزيزات أمنية مكثفة تزامناً مع موسم الأعياد، وسط تحذيرات من محاولات لزعزعة الاستقرار في بعض المناطق الحدودية.