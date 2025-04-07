محامو عمدة إسطنبول يقدمون استئنافا ضد اعتقال "إمام اوغلو"

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بان محامي عمدة إسطنبول الموقوف عن العمل، أكرم إمامأوغلو، قدموا استئنافا ضد اعتقاله.

وذكرت قناة "تي 24" التلفزيونية أن "محامي إمام أوغلو قدموا استئنافًا ضد اعتقاله أمام المحكمة الجنائية العاشرة في إسطنبول".

وأعلن المحامون أن الإجراء غير قانوني أثناء التحقيق وطالبوا بالإفراج عن موكلهم.

وتستمر الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمامأوغلو، منذ 19 مارس/آذار، في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان رئيسًا لبلدية إسطنبول بالإنابة في 26 مارس الفائت.