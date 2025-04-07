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زعيم المعارضة يتحدى الحكومة ويدعو لانتخابات مبكرة دعما لإمام أوغلو


 

صرّح زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزغور أوزيل، اليوم الاثنين، باستمرار الاحتجاجات دعما لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، في تصعيد سياسي جديد ضد الحكومة التركية، مجددا في الوقت ذاته دعوته إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، إذ وجّه أوزيل في مؤتمر استثنائي عقده الحزب تحت شعار "الإرادة للأمة"، رسالة مباشرة للحكومة قائلا: "إذا كنتم تتحلون بالشجاعة، فلتأتوا إلى انتخابات مبكرة"، في إشارة إلى استعداد المعارضة لمواجهة انتخابية محتدمة قد تجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف أوزيل: "نحن نتحداكم.. سننقذ تركيا من جديد"، في إشارة واضحة إلى طموحات حزبه في قيادة التغيير السياسي في البلاد.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق حملة واسعة تطالب بمحاكمة أكرم إمام أوغلو دون احتجازه، ودفع المسار السياسي نحو انتخابات مبكرة "في أقرب وقت ممكن".

وفي مقابلة مع صحيفة "سوزجو" المعارضة، كشف أوزيل عن هدف الحزب في الانتخابات المقبلة، قائلا إنهم يسعون للحصول على عدد أصوات مماثل لما حصده الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الأخيرة، والذي بلغ نحو 27 مليون صوت.

وخلال المؤتمر، نقلت رسالة مؤثرة من إمام أوغلو كتبها من محبسه، قال فيها: "هذه الحكومة لا تريد مرشحا منافسا، لا تريد حزبا منافسا، ولا تريد انتخابات حرة ونزيهة"، وأضاف متحديا: "مهما فعلوا، سننجح! سنهزم الظلم والاستبداد".

وتأتي هذه التطورات وسط أجواء مشحونة في الداخل التركي، مع تصاعد الانتقادات بشأن الحريات السياسية وحقوق المعارضين، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في رسم مستقبل المشهد السياسي التركي.

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زعيم المعارضة يتحدى الحكومة ويدعو لانتخابات مبكرة دعما لإمام أوغلو
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