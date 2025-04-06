ظهور علني للبابا بعد أسبوعين من مغادرة المستشفى

ظهر البابافرنسيس، اليوم الأحد، أمام الحشد في ساحة القديس بطرس بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى جراء العلاج من التهاب رئوي حاد.

ودخل البابافرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، مما يمثل أول ظهور علني له في الفاتيكان اليوم الأحد منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين.

ورفع البابا يديه ليلوح للحشد، الذي وقف وصفق له، بينما كان يتم تحريكه إلى مقدمة المذبح في الساحة.

وقال البابا للحشد: "أتمنى للجميع أحدا مباركا. شكرا جزيلا لكم".

وكان صوت البابا أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له خارج مستشفى جيميلي في 23 آذار، بعد تعرضه لالتهاب رئوي مهدد للحياة.

وقد خرج البابافرنسيس من مستشفى جيميلي، قبل أسبوعين، بعد أن مكث فيه لمدة 38 يوما، سادت خلالها مخاوف على حياته.

والجمعة، أعلن الفاتيكان أن صحته البابا تسير في طريق التحسن.

وأدى تعليق أدلى به متحدث باسم الفاتيكان في ذلك الوقت إلى تكهنات بأن البابا يمكن أن يظهر علنا في صلاة التبشير الملائكي التقليدية يوم الأحد.