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بسبب تعرفة ترامب الكمركية التي فرضها على دول العالم ... ألمانيا تريد استعادة ذهبها من امريكا


بدات امريكا تخسر شركائها يوما بعد يوم بسبب سياسات الارعن الخرف ترامب وها هي المانيا قد قدمت طلبا للبنك الفيدرالي الامريكي يفيد بانها تريد استعادة ذهبها كرد مباشر على قيام الخرف ترامب برفع التعرفة الكمركية على صادرات دول العالم ومنها المانيا هذع ‏الشراكة عبر الأطلسي، التي دامت ٨٠ عاماً، تتفكك بوتيرة غير مسبوقة، بفضل ترامب.

وبحسب محللون اقتصاديون فان المانيا تملك 1200 طن من الذهب الالماني موجود حاليا في خزائن البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ‏ومن المرجح أن تلتحق الدول الأوروبية بألمانيا وفكّ الشراكات مع أمريكا.

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بسبب تعرفة ترامب الكمركية التي فرضها على دول العالم ... ألمانيا تريد استعادة ذهبها من امريكا
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