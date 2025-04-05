الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من جهة سوريا

أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية اليوم السبت، على واجهتها الشرقية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي 6 مارس الماضي، اشتبكت قوات حرس الحدود الأردنية مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة، ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل أربعة من المهربين، بينما تراجع الباقون إلى العمق السوري، وفق ما أفادت وكالة "عمون".