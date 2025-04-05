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قائد الحرس الثوري: لن نبدأ الحرب لكننا مستعدون


أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى لبدء أي حرب، لكنها مستعدة لها، مشيرًا إلى أن جبهات المقاومة صامدة في مواجهة العدو.

وقال اللواء سلامي إنه "لن نكون البادئين بالحرب لكننا مستعدون لها"، مبينًا أنه "نعرف كيف نتغلب على العدو ولن نتراجع خطوة إلى الوراء".

وأضاف: "تخيل عدم تعرضنا وحزب الله وفلسطين للضرر من الأعداء لا يتوافق مع منطق الحرب"، موضحًا أن "شعب غزة المحاصر بدون ماء ولا طعام يقف صامدًا ولا يمنح العدو إذنًا بالغلبة".

وأكد أن "جبهات المقاومة في اليمن وحزب الله في لبنان ومقاومة العراق صامدة في مواجهة العدو".

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